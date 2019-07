Lazio, Immobile: un nuovo inizio da capitano

Lazio, la stagione di Ciro Immobile potrebbe iniziare con una sorpresa

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione. Tra poco meno di due settimane la Lazio partirà alla volta delle Tre cime di Lavaredo per il ritiro di Auronzo di Cadore. Tra chi viene e chi va c’è anche chi resta, come da cinque anni a questa parte. Ciro Immobile è pronto a riprendersi la Lazio e a iniziare una nuova stagione che si aprirà con l’obiettivo lasciato in sospeso a maggio: quello di toccare quota 100 reti in serie A (ora è fermo a quota 99). La nuova stagione calcistica però potrebbe avere in serbo per il numero 17 anche un’altra sorpresa.

Capitano

Come riportato da Leggo infatti Immobile potrebbe ereditare la fascia da capitano. Fino allo scorso anno lui era il terzo dopo Lulic e Parolo. Quest’anno però le gerarchie potrebbero cambiare: ancora nulla di certo ma tra il rincorrersi di voci si è parlato di un possibile addio di Lulic e sicuramente anche Parolo non sarà sempre titolare. Per questo motivo il testimone passa a Ciro Immobile che in questi anni di Lazio si è sempre dimostrato un leader sia dentro che fuori dal campo. Un giocatore che non esce mai dal campo senza aver dato tutto, senza essersi speso per i compagni fino all’ultima goccia di sudore. La nuova stagione porterà aria nuova e la speranza è di mettere da parte quest’ultima altalenante stagione per tornare a volare, sempre con l’aquila sul petto e ora anche con la fascia da capitano.