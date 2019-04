Lazio, Immobile è infallibile dal dischetto: non sbaglia dal 2017

Lazio, Immobile è infallibile su rigore: l’attaccante napoletano non sbaglia dal dischetto dal 2017, contro il Bologna

Ciro Immobile porta in vantaggio la Lazio, su calcio di rigore. Non una novità per il centravanti biancoceleste. Immobile è infallibile dal dischetto: non sbaglia un rigore dal 25/10/2017, quando fallì dal dischetto contro il Bologna.

Immobile da allora è una sentenza: da quello errore contro Mirante, l’attaccante napoletano ha inaugurato una serie vincente, con 7 rigori segnati su 7 calciati, in Serie A. Quest’anno, ad onor del vero, ha sbagliato un tiro dal dischetto in Coppa Italia, contro il Novara: errore che non ha compromesso il risultato, dato che la Lazio superò i piemontesi per 4-1.