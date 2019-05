Lazio, Immobile verso la panchina in finale di Coppa Italia

In finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, Ciro Immobile potrebbe partire dalla panchina. Inzaghi vorrebbe puntare sul duo Correa-Caicedo

Dubbi per Simone Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, l’allenatore sta riflettendo su chi sarà la coppia che guiderà l’attacco. L’allenatore piacentino vorrebbe tenere Ciro Immobile in panchina perché il momento dell’attaccante non è dei migliori.

Inzaghi avrebbe dunque intenzione di puntare sulla coppia Correa-Caicedo che ha sempre fatto molto bene, come dimostrano anche i dati: su 7 gare giocate insieme dal 1′, sono arrivate 7 vittorie. Anche contro l’Atalanta dovrebbero quindi scendere in campo l’argentino e l’ecuadoriano.