Infortunio Luis Alberto, problema al pube: salta Chievo-Lazio

Infortunio Luis Alberto nuovo, stop per il fantasista della Lazio: problema al pube, salta la sfida di domani contro il Chievo

Infortunio Luis Alberto, Simone Inzaghi perde di nuovo il fantasista spagnolo. Già fermo ai box a inizio stagione, il numero 10 della Lazio non prenderà parte alla sfida di domani contro il Chievo Verona. Un problema al pube lo costringerà a guardare i compagni dalla tribuna: a confermarlo è stato lo stesso tecnico.

«Luis è un generoso, voleva esserci, dalla partita con il Milan ha sentito un fastidio al pube, gli esiti sono stati positivi, ma non l’ho visto libero in questi giorni. Abbiamo parlato oggi dopo l’allenamento, non ci sarà domani, puntiamo alla Sampdoria», le parole di Inzaghi in conferenza stampa.