Lazio, insulti vergognosi sui social nei confronti della moglie e della figlia di Immobile: l’attaccante aveva difeso Acerbi – FOTO

Non si perde mai occasioni per cadere in basso e certe persone sembrano facciano di tutto per farci disinnamorare del calcio. Arrivano gli strascichi del caso Kessie–Bakayoko. I due centrocampisti, avevano schernito Acerbi mostrando la maglia del difensore sotto la curva.

Immobile è corso subito in aiuto del suo compagno di squadra, condannando il gesto di Kessie e Bakayoko: «Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita… sei un grande Leone, non ci pensare Francesco Acerbi». Come spesso accade, gli imbecilli non perdono mai occasione per tener chiusa la bocca, generando questi commenti beceri, a cui sono seguiti le risposte di Jessica Malena.