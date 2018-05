Lazio-Inter, marea nerazzurra per una sfida che vale 40 milioni

Grande attesa per Lazio-Inter, la partitissima della 38ª giornata di Serie A. Le due squadre si giocano l’accesso in Champions ma non solo

Lazio e Inter si giocheranno tutto domenica sera allo stadio Olimpico. Sarà una festa, vista l’amicizia tra le due tifoserie, ma solo per una delle due. Lazio-Inter si giocano un’intera stagione nello ‘spareggio’ finale. Previsto un maxi-esodo interista con oltre 12mila tifosi nerazzurri allo stadio Olimpico (aperto un settore in più per ospitare anche i tifosi nerazzurri di Roma). Le due squadre si giocheranno l’ultimo posto per la Champions League che vale tanto, anche in termini economici.

La gara, visto l’accesso futuro ai gironi, vale almeno 40 milioni di euro. Spalletti e Inzaghi avranno 40 milioni di motivi in più per vincere la sfida dell’Olimpico. Una sorta di spareggio all’ultima giornata, non per cuori deboli. Immobile e Gagliardini dovrebbero recuperare in tempo per la gara di domenica sera. Si prevede il tutto esaurito allo stadio Olimpico. I tifosi dell’Inter hanno dimostrato grande affetto alla squadra, superando il milione di presenze a San Siro. Oltre 12mila saranno a Roma per sostenere l’Inter nell’ultima sfida della stagione. Una sfida importantissima che, ironia della sorte, metterà di fronte due tifoserie amiche e che sempre si sono sostenute. Domenica una dovrà consolare l’altra. E’ il calcio.