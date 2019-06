Lazio, accordo ad un passo per Jony: i dettagli

Lazio, i biancocelesti sarebbero ad un passo dal primo colpo di questa sessione di mercato

Il mercato deve ancora aprire ufficialmente i battenti ma la Lazio si sta già muovendo per regalare a mister Inzaghi alcuni innesti per rinforzare la rosa biancoceleste. Tra i tanti nomi che ruotando in orbita biancoceleste c’è anche quello di Jony. Lo spagnolo sembra essere ad un passo e ad oggi la Lazio potrebbe acquistarlo anche a meno del previsto. La società era infatti in attesa di scoprire se il Malaga, società in cui milita il giocatore, riuscisse a meno a vincere lo spareggio contro il Deportivo La Coruña per far ritorno in Liga. Missione fallita e quindi prezzo del giocatore che si abbassa di conseguenza, considerando anche la scadenza del contratto nel 2020. Il giocatore viene da un’ottima annata in cui è stato in prestito all’Alaves realizzando 4 reti e 11 assist e contribuendo ad una salvezza tranquilla.

I dettagli

Il club spagnolo dovrebbe liberare Jony senza chiedere delle cifre irragionevoli e ad oggi l’esterno potrebbe arrivare nella Capitale intorno ai 2 milioni (o addirittura a parametro zero) invece che a 4,5 più bonus. Sarebbe un bel colpo per la Lazio che così facendo potrebbe inserire un esterno che può giocare nel 4-3-3, nel 4-4-2, o anche nel 3-5-2, come variante di Lulic. Al giocatore sarebbe stato offerto un quadriennale da 1,5 milioni a stagione. Il giocatore avrebbe già visitato Formello, ci saranno da limare gli ultimi dettagli ma sembra proprio che la Lazio stia mettendo a segno il primo colpo di questo mercato dopo aver visto sfumare Wesley proprio al fotofinish.