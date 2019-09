Lazio, Lippi elogia Inzaghi: «Ha concretezza e saggezza. E’ bravissimo!»

Marcello Lippi, attuale ct della Cina, ha espresso il suo pensiero sulla Lazio di Inzaghi, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport

La Lazio vista in campo nelle prime due giornate di campionato ha sorpreso positivamente gli addetti ai lavori. Buona condizione fisica, umore altissimo e tante individualità di qualità. Simone Inzaghi, nonostante l’amaro pareggio nel derby della Capitale della scorsa settimana, ha comunque di che festeggiare. Ed i biancocelesti, che parevano più indietro rispetto alle concorrenti nella griglia di partenza del campionato, sono balzati improvvisamente a quarta forza della nostra Serie A. Marcello Lippi, attualmente alla guida della Nazionale cinese, non perde di vista il nostro campionato. In ritiro per preparare la gara valida per l’accesso ai prossimi Mondiali contro le Maldive, è stato raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Nell’intervista, l’ex allenatore dell’Italia si è soffermato anche sulla Lazio e sul suo tecnico: «Questa è una squadra che si conosce da tempo. Un bravissimo allenatore che sta nella tradizione, ha concretezza e saggezza italiane, e idee propositive e offensive. Del genere Lippi e Allegri? Del genere che mi piace».