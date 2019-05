Lazio, Lotito non ci sta: «Sorrido quando mi dicono che sono tirchio»

Lazio, Lotito in un’intervista esclusiva a Il Tempo, smonta una delle critiche più frequenti che gli viene rivolta dai tifosi biancocelesti

Claudio Lotito, presidente della Lazio dal 2004, smonta una delle critiche più frequenti che gli viene rivolta spesso dai suoi tifosi. Negli anni, i sostenitori biancocelesti, lo hanno ribattezzato come “Lotirchio”, accusandolo di non spendere abbastanza per rinforzare la Lazio.

In un’intervista esclusiva a Il Tempo, il presidente smonta questa critica: «Sorrido quando dicono che spendo poco per gli acquisti. Ho la maggioranza assoluta della Lazio, ma essendo una società quotata devo salvaguardare anche gli interessi dei piccoli investitori. Poi questa leggenda metropolitana che io sia tirchio è smentita dai fatti. La Lazio ogni anno spende tantissimi soldi, i dati di bilancio lo dimostrano. Patrimonializza e fortifica pensando al futuro».

Lotito tira in ballo l’affare Milinkovic Savic: «Non sono pentito di non averlo venduto, dal punto di vista economico sarebbe stato un ottimo affare. Lo avevo promesso al mio allenatore. E poi il calcio non è solo business: l’ho fatto anche per non creare un disagio psicologico ai tifosi».

Sulla stagione della Lazio: «Sulla base di dove approderemo penseremo al domani. Inzaghi?Oggi ha un contratto, e nessuno – io per primo – l’ha messo in discussione. Cerchiamo di ottenere prima il massimo, perché questa squadra ha grandissime possibilità e deve saperle rispettare. Può tornare nell’Olimpo del calcio internazionale».