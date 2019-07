Lazio, Lotito: «Voglio unità e determinazione. Milinkovic? Vedremo il mercato»

(dal nostro inviato) – Ecco le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, al sorteggio del prossimo campionato di Serie A:

SU SQUADRA E MERCATO: «Vedremo di fare bene perché il campionato ancora non è iniziato. Ci stiamo attrezzando, vediamo cosa riusciremo a fare entro la fine del mercato. Mi auguro che sia una squadra competitiva e soprattutto determinata e unita, dotata di spirito di sacrificio e di grande determinazione».

SU MILINKOVIC-SAVIC: «Difficile trattenere Milinkovic-Savic? Torno a ripetere, al di là delle difficoltà vedremo quello che offrirà il mercato e le condizioni che si verranno a determinare. Noi abbiamo un bel rapporto con Milikovic, lui ce l’ha con la società. Le offerte che presenterà il mercato, se verranno presentate, le valuteremo».

SULLA CHAMPIONS: «Gli investimenti fatti negli anni scorsi hanno contribuito a creare una squadra che poteva meritare in Champions e in Europa League. I risultati però dipendono anche da fattori imponderabili. Nelle ultime due stagioni non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, ma vedremo di fare tesoro delle difficoltà e di non ripercorrere gli stessi errori già commessi. La squadra parte con la voglia di affermare la propria qualità».