Lazio, Lucas Leiva idolo dei tifosi e certezza di Inzaghi

Lucas Leiva è stato eletto miglior giocatore della stagione dai tifosi della Lazio. Il brasiliano continuerà ad essere inamovibile a centrocampo

Leader silenzioso dello spogliatoio, guerriero lottatore in campo. Lucas Leiva è entrato nel cuore dei tifosi della Lazio a suon di prestazioni, diventando uno dei pochi insostituibili per Simone Inzaghi. Il popolo biancoceleste lo ama e i social lo hanno dimostrato. Attraverso un contest lanciato dalla società infatti, il centrocampista brasiliano è stato eletto «Player of the Season». Addirittura per la seconda volta consecutiva.

I RINGRAZIAMENTI SU INSTAGRAM – Battuta la concorrenza di Acerbi (anche grazie ai voti dei fans del Liverpool), Lucas Leiva ha scritto un messaggio di ringraziamento: «Sono felicissimo ed onorato di essere stato eletto miglior giocatore dell’anno per la seconda stagione consecutiva. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi e coloro che mi hanno votato. La mia grande riconoscenza si estende a tutte le persone vivine che collaborano con me, affinché io possa stare sempre al meglio e giocare ad alti livelli. Traguardi come questi valgono molto di più se condivisi con persone speciali, ed io ho la fortuna ed il privilegio di poter celebrare tale conquista con i miei cari. Tornerò ancora più carico e determinato per continuare questo cammino insieme», è ciò che si legge sul suo profilo ufficiale.

