Lazio, Milinkovic: il Milan lo cerca ma lui vuole la Champions

Lazio, il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente ma nel mirino di molti club c’è già Milinkovic

Tutti pazzi per Milinkovic. Il termine della stagione segna l’inizio del calciomercato che anche quest’anno con molta probabilità avrà come pupillo ancora una volta il serbo. La stagione del numero 21 è stata travagliata, dopo il Mondiale c’è stato un suo netto calo fisico che si è protratto per la prima parte del campionato. I numeri parlano chiaro, eppure il finale di stagione è stato scoppiettante. In tre mesi si è rivisto il Sergente. Il tutto coronato dal gol nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, sua la zuccata vincente. Probabilmente non ci saranno le offerte della scorsa stagione, ma per il numero uno della Lazio le cose non cambiano: per sedersi al tavolo delle trattative la base sono 100 milioni.

Juventus e Milan

Non è certo una novità l’interesse della Juventus per il Sergente: il club bianconero avrebbe messo sul piatto 60 milioni di euro più un quadriennale a 4 milioni annui per il giocatore. Ma l’offerta sembra essere ancora troppo bassa. Ai bianconeri si aggiunge anche il Milan in piena rivoluzione. Tra il numero uno della Lazio e quello del Milan, Scaroni, ci sarebbe un gentlemen agreement per avere -nel caso-, una corsia preferenziale per arrivare al giocatore. Da non sottovalutare la volontà del giocatore; le sirene della Champions chiamano.

Jessica Reatini