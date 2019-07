Lazio, occhi puntati sullo svincolato Rajkovic: il futuro è a Salerno?

La Lazio avrebbe presentato a Rajkovic un’offerta di due/tre anni di contratto. Lo scopo è quello di girarlo in prestito alla Salernitana

Nelle ultimissime ore la Lazio avrebbe fatto un’offerta di due/tre anni di contratto per Slobodan Rajkovic. A rivelarlo è alfredopedulla.com, che ha aggiunto come lo scopo dei biancocelesti sia quello di prelevare il giocatore, per poi giralo in prestito alla Salernitana. Difensore affidabile ed esperto, il classe ’89 è reduce da due stagioni vissute in Serie B, nel corso delle quali ha collezionato trenta presenze e due gol. L’ultima avventura, quella con la maglia del Palermo, non si è conclusa nel migliore dei modi, dal momento che i rosanero sono sprofondati fino alla Serie D.

SERIE A – Dopo una carriera vissuta nelle massime serie di Olanda e Germania, la volontà del serbo ora sarebbe quella di mettersi alla prova in Serie A. Non mancano le squadre che lo vorrebbero nelle proprie rose. Oltre alla Lazio, che in tutti i casi lo cederebbe subito, il Brescia sembra essere particolarmente interessato al giocatore. Il trasferimento nei biancazzurri, neo-promossi, risponderebbe all’esigenza del difensore di interfacciarsi con il massimo campionato italiano. Ora sarà lo stesso Rajkovic a scegliere se accettare l’offerta della Lazio, e quindi sposare il progetto granata, oppure tentare di trovarsi un nuovo club.