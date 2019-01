Parma-Caceres, il Bologna ci spera ma spunta anche il Milan

Nella trattativa tra Lazio e Parma per Caceres era spuntato l’interessamento del Bologna. Ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Milan

Martin Caceres, nonostante il poco impiego alla Lazio, resta una pedina molto ambita in ottica calciomercato. Il suo passaggio al Parma era dato praticamente per certo negli scorsi giorni, ma nelle ultime ore, il Bologna di Pippo Inzaghi si sarebbe fatto avanti. Un giocatore che farebbe molto comodo ai rossoblu, in lotta per la salvezza e con grandi problemi in retroguardia. La trattativa tra ducali e biancocelesti ha subito quindi una battuta d’arresto, ma non è detto che già da domani gli ultimi dettagli non possano essere risolti. Anche perché, sull’uruguayano si sarebbe fiondato il Milan, alla ricerca di un innesto di esperienza in grado di ricoprire più ruoli.