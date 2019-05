Lazio, l’agente di Wesley: «Vicini alla chiusura, ma non è ancora fatta»

La Lazio è vicina a formalizzare l’acquisto dell’attaccante brasiliano Wesley. L’agente ha fatto il punto della situazione

Dopo l’arrivo di Adekanye, la Lazio è vicina alla formalizzazione di un altro acquisto. Si tratta di Wesley, attaccante brasiliano del Club Bruges. L’agente del calciatore, Paulo Nehmy, ai TheLaziali.com, ha chiarito sullo stato della trattativa: «La Lazio è ancora interessata? Sì, è vero, la Lazio lo è, ma tra tra l’essere vicino e chiudere l’affare ancora c’è da discutere. Anche il Newcastle è in corsa? Sì, è vero abbiamo avuto contatti. Ma Rafa Benitez deve rinnovare il suo contratto… Anche il West Ham ci ha contattati».

ACCORDO – Tare ha individuato il classe 1996 già nella passata stagione. Addirittura a maggio 2018, l’attaccante visitò in gran segreto Formello, ma poi d’accordo con Inzaghi, la società decise di trattenere Caicedo. Ora a distanza di 12 mesi, sembra essere finalmente scoccata l’ora di Wesley. La Lazio ha da tempo l’ok” del calciatore, che aspetta soltanto il via libera del Club Bruges per approdare nella Capitale. I belga partono da una valutazione di 20-22 milioni, mentre Lotito è disposto ad arrivare al massimo fino a 18. La sensazione, è che alla fine un accordo tra le parti venga trovato, considerando che Wesley si è promesso alla Lazio da un anno.