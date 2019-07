Lazio, Peruzzi: «Vogliamo migliorarci in campionato»

Lazio, le parole del Club Manager Angelo Peruzzi dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore

La Lazio continua a lavorare sotto le Tre Cime di Lavaredo agli ordini di mister Inzaghi. Riabbraccia Radu, e accoglie il nuovo acquisto Jony. Intanto la società pensa al mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi per la prossima stagione. Tra i partenti Badelj, Durmisi (che ha effettuato oggi le visite mediche in Paiedia) e Wallace per liberare qualche casella e soprattutto per monetizzare in attesa di quella che sarà l’operazione legata a Milinkovic-Savic. Sarà infatti la partenza o meno del serbo a determinare altre operazioni in entrata, la Lazio intanto aspetta le mosse di Manchester United e Psg.

Intanto Angelo Peruzzi, Club Manager biancoceleste, fresco di rinnovo del contratto fino al 2022, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG3 Lazio. L’ex portiere parla anche della prossima stagione: «Mi auguro di fare bene in campionato. Quest’anno siamo arrivati ottavi, bisogna migliorare. La Champions League? Difficile dirlo in estate, si pronosticano in tanti, poi alla fine sono poche squadre ad essere lì. In tante lotteranno, non diciamo niente, ma noi ci puntiamo. Titolo? Juventus favorita, ma anche Inter e Napoli faranno bene».

RITIRO

«Stiamo lavorando bene, speriamo che non accadano guai fisici. Un grande colpo di mercato? Valutiamo le scelte, cerchiamo di farle giuste. Milinkovic e Luis Alberto stanno bene».

MIHAJLOVIC

«Sinisa è un grande amico e un mito. In questo caso servono poche parole, sa quello che deve fare, lo abbraccio».