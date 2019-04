Lazio, quando segna Caicedo non perdi mai: 5 gol per 5 vittorie

Lazio, Caicedo si sta dimostrando l’uomo più decisivo dei biancocelesti: i suoi 5 gol hanno portato altrettante vittorie

L’uomo di copertina della stagione biancoceleste potrebbe non essere Immobile. Ciro sta facendo fatica quest’anno, ma può contare su un compagno d’attacco che sta trascinando la Lazio.

Felipe Caicedo, infatti, ha siglato 5 gol quest’anno che pesano come macigni. Ogni volta che l’ecuadoregno va in gol, la Lazio vince. Caicedo ha avviato la straripante vittoria nel derby, per poi timbrare il cartellino contro Empoli, Frosinone, Genoa e Udinese. Cinque gol che sono valsi quindici punti.