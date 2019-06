Lazio, Radu verso l’addio: incontro tra l’agente Materazzi e il ds del Napoli

Radu, dopo dodici stagioni, potrebbe lasciare la Lazio. Il Napoli fiuta l’affare: c’è già stato l’incontro tra Giuntoli e l’agente

Stefan Radu, dopo dodici stagioni, potrebbe lasciare la Lazio nella prossima sessione di calciomercato. Come anticipato, la dirigenza biancoceleste ha fatto comprendere al difensore di non essere più centrale nel progetto e che, qualora arrivassero delle offerte, sarebbe pronta a considerarle e a lasciarlo andare senza chiedere alcun indennizzo. La società ha dunque comunicato al romeno che il suo contratto, in scadenza nel 2021, non verrà rinnovato. Dietro l’angolo c’è per lui un futuro da dirigente, ma il classe ’86 potrebbe anche decidere di continuare a giocare, magari sempre nella massima serie italiana. E, a dire il vero, già una squadra di A avrebbe mosso alcuni passi verso Stefan Radu.

NAPOLI – Il club in questione sarebbe il Napoli. L’indiscrezione è stata data dal noto giornalista partenopeo Valter De Maggio nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Attenzione all’inserimento del Napoli per Radu della Lazio. Ne hanno parlato Giuntoli e Matteo Materazzi. Potrebbe andare via a parametro zero. In questo momento il procuratore non vuole rilasciare dichiarazioni». Una decisione difficile, ma decisiva per il suo futuro, quella che dovrà prendere il giocatore. Da una parte la possibilità di approdare in una grande società come quella di De Laurentiis, dall’altra la certezza di poter incontrare la sua ‘Lazio’ da avversario. Tra il dire ed il fare, c’è di mezzo… il cuore.