Lazio, la rivincita di Leiva: da Liverpool a Roma, alla conquista delle coppe

Lazio, Lucas Leiva è lo scudo della squadra: secondo i numeri, il periodo in biancoceleste è il migliore della sua carriera

Capelli biondi, occhi di ghiaccio e sorriso gentile. Un’aria bonaria che ha sempre tradito il suo temperamento sul campo. In poche parole: Lucas Leiva. Il brasiliano si è presentato alla Lazio e al suo popolo in una calda sera d’Agosto, quando sul prato dell’Olimpico c’era la Juventus e in palio la Supercoppa. È bastato poco per far capire che dalle sue parti non si sarebbe passati facilmente (per ulteriori informazioni, chiedere a Cuadrado). È bastato ancora meno per far capire che la squadra biancoceleste aveva trovato un leader. Da buon brasiliano ha saputo riportare il sole dopo l’uragano Biglia: il sangue verdeoro gli scorre nelle vene, ma ai dribbling tutti punta, tacco e suola… ha sempre preferito i contrasti.

Quest’anno, s’è fatto scudo per la Lazio. Quando la squadra stentava a ritrovare brillantezza, lui se l’è caricata sulle spalle. Mentre i big faticavano a ritrovare la forma migliore, lui l’ha protetta.

I numeri di Lucas Leiva

Leiva è diventato la colonna della rosa di Inzaghi. Imprescindibile. Una rivincita dopo l’addio sofferto al Liverpool: poco spazio per lui e ancora troppa voglia per smettere di giocare. Roma è stata la sua scommessa prima, la sua rivincita dopo. A dirlo sono i numeri: nella città eterna ha conquistato una Supercoppa ed una Coppa Italia in sole due stagioni, collezionando inoltre 84 presenze, impreziosite da 4 gol e 10 assist. Statistiche simili a quelle registrate coi Reds: 7 reti e 21 assist, ma in 346 presenze.

Una vera e propria rinascita che lo ha riportato ad essere uno dei più forti centrocampisti in circolazione. La Lazio lo vuole ancora al centro del suo progetto e lo ha blindato fino al 2022: con lui in mezzo al campo, tutti potranno dormire sonni più tranquilli.

Lavinia Labella