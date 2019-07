Lazio, Rocchi: «Che emozione tornare in ritiro! Radu? Ho la pelle d’oca…»

L’ex capitano della Lazio Tommaso Rocchi è intervenuto al canale ufficiale del club, direttamente dal ritiro di Auronzo

La Lazio continua la preparazione ad Auronzo di Cadore in vista della prossima stagione. I giocatori, agli ordini di Simone Inzaghi, stanno lavorando intensamente per farsi trovare pronti all’inizio del campionato, il prossimo 25 agosto. Ospite gradito è stato, nella giornata di ieri, Tommaso Rocchi, ex capitano biancoceleste ed attuale allenatore dell’Under 15. L’attaccante ha approfittato della presenza del figlio al Summer Camp per far visita a calciatori e staff, oltre che per ritrovare i suoi vecchi tifosi. Direttamente dal paese delle Tre Cime di Lavaredo, Rocchi è stato intervistato dalla radio ufficiale del club capitolino. Ecco le sue dichiarazioni, innanzitutto sul ritorno in ritiro: «Sono contento di essere qui grazie al Summer Camp. Mi è piaciuto l’impatto della gente, poter rivedere amici ed ex compagni. Avendo fatto tanti anni il ritiro qui, respirare quest’aria laziale è stato emozionante. Ormai ricopro un altro ruolo, ma il fatto di entrare in campo con amici e tifosi è una bella sensazione. Il rapporto con la gente è aumentato negli anni, noto tanto affetto ed è molto bello».

RADU – «Ho la pelle d’oca. Rivedere Radu dopo la situazione che si era creata è stato molto bello, sono cose che vanno oltre l’aspetto calcistico. Spesso è difficile mantenere i contatti con gli ex compagni, ma quando ci si rivede sembra che non ci si sia mai staccati. La Lazio in questo è una famiglia. Under 15? Il percorso fatto è stato una bella soddisfazione e proseguirò con loro anche quest’anno. Cercheremo di tirare fuori tutto e ottenere il massimo divertendoci: sono convinto che partiremo bene».