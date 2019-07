Lazio, servono rinforzi in attacco: tutto dipende da Caicedo

In attacco non basta l’acquisto del giovane Adekanye. Inzaghi chiede almeno un altro rinforzo, ma avverrà solo dopo la cessione di Caicedo

L’avvio ufficiale del calciomercato è scattato da pochi giorni, ma a Formello già diverse trattative hanno preso forma. L’ufficialità di Adekanye spinge sempre più Pedro Neto verso il Braga (con lui anche Bruno Jordao), ma questo potrebbe non essere l’ultimo avvicendamento. Il tecnico Inzaghi chiede infatti un altro rinforzo in attacco, il ds Tare vuole accontentarlo. Caicedo è in scadenza di contratto, non si è mai parlato di rinnovo, sarà ceduto. O perlomeno la Lazio ci proverà. Inghilterra, Cina ed Emirati Arabi sono le destinazioni più probabili, ma ancora non c’è nulla di concreto. L’ecuadoriano è migliorato molto nell’ultima stagione, l’obiettivo ringiovanimento però lo spinge lontano da Roma.

Lazio, tanti candidati per l’attacco

A giugno Wesley sembrava un affare certo, il suo arrivo avrebbe permesso a Tare di concentrarsi su altri reparti. L’acquisto è sfumato, quindi avanti con la ricerca. In Italia si monitorano diversi profili: Pavoletti piace, Simeone resta una suggestione, Petagna invece è il nome più concreto. La Lazio è da tempo sulle sue tracce, ma il record di goal conseguiti nell’ultima stagione ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino e adesso la Spal lo valuta (forse) troppo rispetto alle sue reali capacità.

Un nome scavalca tutti nelle ultime ore

Tare ha un sogno. Si chiama Luca Waldschmidt, il nuovo gioiello della Germania. Il 23enne piace molto al dirigente albanese, ha un prezzo di circa 16-18 milioni di euro. L’Eintracht Francoforte difficilmente riuscirà a trattenerlo dopo l’ottimo Europeo disputato con l’Under21. La Lazio vorrebbe scommetterci. E c’è anche un indizio che rende tutto più realistico: secondo le quote MatchPoint sarebbe lui a 2.5 l’acquisto più probabile del calciomercato biancoceleste. Chissà se dietro quel numero c’è davvero qualcosa di vero. Come al solito da Formello non giungono conferme, è ancora presto per mettere la mano sul fuoco e scommettere sul suo approdo.