Sarà Lazio-Siviglia ai sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le date delle due sfide

Momento non particolarmente fortunato per la Lazio di Simone Inzaghi. La formazione biancoceleste non sta attraversando un momento brillante in campionato e in Europa League ha chiuso al secondo posto, perdendo le ultime due gare. La pallina della Lazio era presente nell’urna di Nyon, che non è stata benevola con i biancocelesti: sarà il Siviglia il prossimo avversario della società di Lotito. Lazio-Siviglia ai sedicesimi di Europa League: ecco quando si gioca.

La gara d’andata si giocherà giovedì 14 febbraio allo stadio Olimpico. La Lazio infatti, avendo chiuso al secondo posto, dovrà giocare la prima sfida in casa. Ritorno 6 giorni dopo: la sfida tra Siviglia e Lazio infatti non verrà disputata il 21 febbraio ma mercoledì 20 febbraio al Sanchez Pizjuan. Per evitare sovrapposizioni di squadre che giocano nella stessa città il Fenerbahce giocherà la sua gara casalinga martedì 12 febbraio mentre Arsenal e Siviglia giocheranno le proprie gare casalinghe mercoledì 20 febbraio.