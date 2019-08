Lazio, Pavlovic ad un passo: i dettagli dell’operazione

Secondo i media serbi, la Lazio sarebbe ad un passo dal difensore del Partizan Belgrado, Strahinja Pavlovic. Il classe 2001 era seguito anche da Juventus e Benfica

Continua a lavorare sul mercato la Lazio, sempre molto attiva sui giovani. Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento per i fratelli Vignato del Chievo Verona (qui la notizia), mentre nella giornata di ieri è rimbalzata un’importante indiscrezione dalla Serbia. Secondo quanto riportato da una delle testate più autorevoli del Paese, Mozzartsport, la Lazio sarebbe ad un passo dall’acquistare Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Partizan Belgrado.

COLPO – Tante erano le squadre sulle tracce del classe 2001, ma la Lazio sembra aver bruciato la concorrenza delle altre, Juventus e Benfica su tutte. Motivo? I biancocelesti avrebbero promesso al Partizan di lasciarlo un altro anno in Serbia, così da permettergli di terminare il proprio processo di crescita senza bruciare le tappe. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, per quello che pare essere il prossimo crack del calcio internazionale. Pavlovic ha completato stregato Paratici, che sembrava pronto a tutto pur di prenderlo. L’operazione però si è interrotta nel momento decisivo, con i bianconeri, che in questa sessione di mercato hanno virato su altri tre difensori: Romero, Demiral e De Ligt. Ora Lazio e Partizan sembrano essere arrivati al momento decisivo, con gli ultimi dettagli che stanno per essere risolti. 194 cm per 81 chili. Muscoli, potenza e tecnica per un difensore moderno di piede sinistro. Ha debuttato in prima squadra nella passata stagione, collezionando 15 presenze totali e vincendo la Coppa di Serbia. Sulle sue qualità sono pronti a scommettere tutti. Tare in primis.