La Lazio potrebbe cedere Thomas Strakosha e si sta guardando attorno. Tra le idee di Tare c’è anche Alban Lafont

Alban Lafont, portiere classe ’99, ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con la maglia della Fiorentina ed è volato in Nazionale per il Mondiale Under 20 (la Francia è stata eliminata dagli Usa per una sua papera nel finale).

La Lazio però pensa al promettente portiere della Fiorentina, solo in caso di partenza di Strakosha, che ha mercato in Inghilterra. Secondo La Gazzetta dello Sport, con la Lazio è sotto contratto, ma la sua posizione potrebbe essere rivista dinanzi a un’offerta da almeno 25 milioni di euro.