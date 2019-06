Tutti pazzi per Badelj. Il centrocampista biancoceleste è finito nel mirino di varie squadre: ecco le tante offerte

La Lazio, dopo aver preso Badelj a zero in estate, può fare una plusvalenza interessante. Il centrocampista è in uscita dal club capitolino e su di lui ci sono varie squadre. Secondo il Corriere dello Sport, per il croato non ci sono solo Bordeaux e Fenerbahce, ma anche lo Zenit.

I russi tentarono di prendere il giocatore già la scorsa estate, ma poi il club biancoceleste vinse la concorrenza. Adesso, dopo un anno, le cose sono cambiate: il centrocampista è in uscita e questa volta lo Zenit potrebbe prenderlo.