Lazio, Tare verso la permanenza: il rinnovo per scacciare il Milan?

Lazio, Tare verso la permanenza: il ds biancoceleste pronto a dire di no al Milan. E Lotito ha in serbo il rinnovo

Le strade di Igli Tare e della Lazio dovrebbero continuare a correre parallelamente anche nella stagione 2019/20. Il ds biancoceleste – che sta già pianificando con grande attenzione le prossime mosse di mercato – sarebbe pronto a dire di no al Milan per continuare la propria avventura a Roma, esattamente come Simone Inzaghi.

Almeno per la prossima stagione Tare dovrebbe quindi continuare a fungere da braccio destro di Claudio Lotito. In tal senso non è da escludere il rilancio: adeguamento e rinnovo al suo ds per scacciare le tentazioni rossonere.