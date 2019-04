Lazio, tre punti importanti in ottica Europa: la Champions non è un’utopia

La Lazio vince a Genova contro la Sampdoria e lancia la sfida alle rivali per la corsa all’Europa: Champions nel mirino

La Lazio vince e convince allo stadio Marassi archiviando la pratica Sampdoria con un 2-1. Nonostante le numerose assenze, i biancocelesti hanno trovato tre punti fondamentali che permettono a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi di sognare un posto in Champions League. Ora i capitolini sono settimi a quota 55 punti.

La corsa per l’Europa resta comunque nettamente in salita: il quarto posto occupato momentaneamente dalla Roma che vanta 58 punti. Il Milan e il Torino si affrontano nel posticipo, e un pareggio porterebbe i rossoneri a +2 sulla Lazio, a cui un risultato del genere farebbe comodo. I granata sono all’ottavo posto e lamentano due lunghezze di distanza dall’ex Ciro Immobile e compagni. Rimane l’Atalanta, sesta in classifica con 56 punti, impegnata contro l’Udinese.

Le prossime sfide decideranno le sorti della Lazio. La prossima sfida è proprio contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico. Seguono poi la trasferta a Cagliari e l’impegno casalingo contro il Bologna. L’ultima gara di campionato contro il Torino è potenzialmente importante quanto quella contro gli orobici.