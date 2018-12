Pallone d’Oro, le sorelle di CR7: «Che marciume, comandano i soldi» – FOTO

Le sorelle di Cristiano Ronaldo Elma e Katia Aveiro molto polemiche su Instagram dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro 2018 a Luka Modric

Decisamente no: Cristiano Ronaldo non l’ha presa bene, ma non l’hanno presa bene nemmeno le sue sorelle. La vittoria del Pallone d’Oro 2018 da parte di Luka Modric, con l’asso portoghese spodestato e finito al secondo posto, non ha convinto per nulla Elma e Katia Aveiro, le sorelle appunto dell’attaccante della Juventus, convinte che a vincere quel premio, per la sesta volta in carriera, dovesse essere appunto CR7. Sui social così entrambe hanno attaccato in maniera più o meno pesante l’assegnazione del trofeo al povero Modric. A partire in quarta per prima è stata Elma, la maggiore delle sorelle di Ronaldo, su Instagram: «Questo purtroppo è il mondo in cui viviamo: un mondo fatto di marciume di quel figlio di puttana chiamato “denaro”. Vedremo però ancora molto altro: il potere di Dio è molto più grande di tutto questo degrado. Dio può arrivare tardi, ma non fallisce mai».

Un po’ meno greve, ma comunque polemica, Katia Aveiro, sempre tramite il proprio account Instagram: «Miglior giocatore al mondo… per chi capisce di calcio però, chiaro», con tanto di hastag “#sonopreoccupataperilfuturodelcalcio”. Curioso che entrambe le sorelle Aveiro abbiano postato la medesima foto di Ronaldo, sorridente, con il Pallone d’Oro dello scorso anno tra le mani. Ricordi…