Leao Milan: il portoghese potrebbe giocare vicino a Piatek?

Il Milan è molto vicino a Rafael Leao. Il portoghese ha grandi qualità, ma può fin da subito essere un buon partner di Piatek?

Etichettato ai tempi dello Sporting Lisbona come il nuovo Mbappè, Rafael Leao è uno dei talenti portoghesi più chiacchierati, col Milan che è a un passo dall’assicurarsi le sue prestazioni. Si tratta di un attaccante molto bravo ad aggredire la profondità e dotato di un’ottima corsa sul lungo.

Inoltre, è molto valido nell’area avversaria tanto nei movimenti quanto nell’esecuzione, con un grande senso del gol. Tuttavia, considerando che Piatek è essenzialmente un finalizzatore, non è detto che nell’immediato Leao sarebbe il partner giusto per il polacco nell’immediato, forse mancherebbe un po’ di creatività in fase di rifinitura.