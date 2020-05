Leao: «Milan, posso dare di più. Voglio riportarti in Europa»

Rafael Leao passa in rassegna la sua prima annata con la maglia del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Intervista ai microfoni di Sky Sport per Rafael Leao, attaccante del Milan. Il calciatore portoghese ha parlato della sua prima annata in rossonero e anche delle prospettive per il futuro. Ecco le sue parole.

PRIMO ANNO ROSSONERO – «Ho iniziato bene la stagione nonostante all’inizio giocassi poco. Io ho cercato di aiutare la squadra con le mie qualità ma durante la stagione alcuni vanno più forte di te e tu devi avere pazienza perché conta la squadra. Quello che conta però è farsi trovare pronti quando il mister ti chiama».

BILANCIO – «Posso dare e fare di più. Credo in me stesso. Sono arrivato in un nuovo campionato e ma sento di essere cresciuto tanto dal punto di vista tattico e sono fiducioso per questa e per la prossima stagione».

RICORDI – «Sono due i momenti più belli sin qui: l’esordio nel derby e il mio primo gol, a San Siro».

FUTURO – «Non sono uno che fa molte promesse, preferisco far parlare il campo. Sicuramente darò tutto per questa maglia e chiedo ai tifosi di starci vicino come è accaduto quest’anno, anche nei momenti difficili. Noi siamo Il Milan e vogliamo riportare il club in Europa, nei posti che merita, nei grandi palcoscenici».