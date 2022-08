Lecce, Baroni: «Preso un gol che non dovevamo prendere. Umtiti...»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo Lecce-Empoli.

LE PAROLE – «La squadra anche oggi merita i complimenti per la prestazione fatta contro un avversario più esperto e con un gioco consolidato. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo però perso palla sul loro gol come non dovevamo fare. Ma con ritmo abbiamo fatto una partita importante. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo lavorare per far integrare al meglio i nuovi innesti. Umtiti? Samuel sta molto bene. Ha voglia di mettersi in gioco, vuole solo lavorare con grande umiltà. Bisogna solo aspettare e dargli tempo».