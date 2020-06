Lecce, vicepres. Liguori: «La mancanza dei tifosi sarà una nota dolente»

Il vice presidente del Lecce Corrado Liguori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole

Il vice presidente del Lecce Corrado Liguori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sulla ripresa del campionato:

«La mancanza dei tifosi allo stadio è la nota dolente per tutte le società. Per quanto riguarda il Lecce non sarà facile ripartire senza i nostri sostenitori, specialmente nell’anno del record di abbonamenti».

RIPRESA – «Il Lecce arriva in questa fase con i conti in regola. Ringrazio i calciatori e tutto lo staff per esserci venuti incontro rinunciando ad una mensilità che in caso di permanenza in Serie A verrà restituita come premio salvezza».