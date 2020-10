Lega Pro, Ghirelli predispone il piano d’emergenza Covid

Francesco Ghirelli ha spedito una lettera ai presidenti e ai medici sportivi dei club di Serie C

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Serie C, ha scritto una lettera ai presidente e ai medici dei club di Lega Pro con le predisposizioni in merito all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19.

«La salute e la sua tutela sono priorità imprescindibili, presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività agonistica. Alla base di questa iniziativa ci sono elementi fondamentali come il buon senso, la tempestività, il rapporto tra i club ma anche la necessità di avere una bussola che guidi i comportamenti collettivi in una situazione che si evolve costantemente. Nei limiti del possibile, dobbiamo cercare di anticipare i problemi in un campionato imprevedibile come quello di quest’anno. La preoccupazione che viviamo è forte, ma è forte anche la consapevolezza che dobbiamo saperla gestire».