Lega Pro, anche questa settimana tornano le “Panini Weeks”

Lega Pro, torna anche questa settimana l’iniziativa “Panini Weeks” attraverso la quale tanti tifosi potranno ricevere in omaggio l’album Panini

Tornano anche questa settimana le “Panini Weeks”. Dopo il grande successo ottenuto nel week end scorso l’iniziativa della Lega Pro in collaborazione con la Panini ha permesso a tantissimi tifosi di ricevere gratuitamente il prezioso album di figurine “Calciatori 2019-2020” da parte delle società che giocavano in casa. Questa settimana si replica: scendono in campo per la distribuzione i club che hanno giocato in trasferta.

L’album della collezione “Calciatori 2019-2020” verrà distribuito non solo allo stadio. Anche nelle scuole e nei campi dove le squadre dei settori giovanili si allenano. In alcuni casi, saranno i giocatori della prima squadra a offrire il prezioso regalo. Perché avere un album della Panini è qualcosa che provoca sempre un’emozione e piace ai tifosi di qualunque età. L’iniziativa, infatti, è stata accolta con entusiasmo da parte di tutti i sostenitori. Inoltre, fino alla fine di gennaio, i club di Lega Pro metteranno a disposizione, dove possibile, i loro strumenti di comunicazione per rilanciare l’iniziativa delle “Panini Weeks”. Prevista anche un’importante campagna social.