Lega Serie A, restyling commerciale: uffici all’estero e canale tv

La Lega Serie A starebbe attuando un restyling non solo per il logo: uffici all’estero e probabile canale tv, in accordo con Mediapro

La Lega Serie A si rifà il look, non solo per quanto riguarda il logo. L’a.d. Luigi De Siervo ha infatti presentato un piano industriale per i prossimi cinque anni, che cambierà il voto dell’organizzazione calcistica. Quattro uffici all’estero (Londra, New York o Miami, Shangai, Doha), riconoscitori facciali all’interno degli stadi, per individuare malintenzionati e attuare la politica di responsabilità soggettiva, per quanto riguarda cori razzisti e ogni scorrettezza commessa.

Non solo, perchè la Lega vorrebbe aprire un proprio canale tv. Infatti De Siervo ha annunciato una collaborazione con Mediapro, il gruppo audiovisivo spagnolo che vorrebbe accaparrarsi i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. La partnership sembra ben avviata, e le idee sono tante e futuribili.