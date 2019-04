Leonardo-Maldini a Milanello per oltre 2 ore: confronto con Gattuso

Acque agitate in casa Milan. Leonardo-Maldini a Milanello per un paio d’ore. Possibile un confronto con Rino Gattuso

Ore complicate in casa Milan. Il club rossonero è stato eliminato dalla Coppa Italia, in semifinale, dalla Lazio. Grande prova dei biancocelesti con Pepe Reina migliore in campo per il Milan. La formazione di Gattuso non ha convinto, si è disunita e la dirigenza milanista è preoccupata in vista del finale di campionato con il quarto posto ancora in bilico. Nonostante l’inizio dell’allenamento fissato alle 11.30, il duo Leonardo–Maldini era presente a Milanello già dalle 10.

I dirigenti hanno appena lasciato Milanello con volti apparentemente distesi ma non è da escludere un confronto con Rino Gattuso per discutere del difficile momento che sta attraversando il Milan. Secondo alcuni un confronto ci sarebbe stato anche ieri sera, a fine gara, con Gazidis, Leonardo e Maldini da una parte e Rino Gattuso dall’altra. Il futuro del tecnico è nuovamente in bilico. Il club rossonero si sta guardando attorno e pensa sempre ad Antonio Conte ma anche a Rudi Garcia, ex Roma, ora al Marsiglia. Le prossime ore saranno decisive. Difficile un esonero a breve ma in caso di sconfitta nello scontro diretto contro il Torino, il club potrebbe prendere delle decisioni irrevocabili.