Leonardo: «Messi? Siamo seduti per trattare. Sui rinnovi di Neymar e Mbappé…»

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di France Football: queste le sue parole.

NEYMAR E MBAPPÉ – «Spero che Neymar e Mbappé siano convinti che il PSG sia un buon posto in questo momento per un giocatore ambizioso e di alto livello. Dobbiamo solo trovare un accordo tra i loro desideri, requisiti e le nostre aspettative e mezzi»

MESSI – «Giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG. Adesso non è il momento di parlarne. Ma siamo seduti al tavolo di chi segue da vicino il caso. In effetti, no, non siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è riservata per ogni evenienza…».

POCHETTINO – «Penso che sia importante lo stile di gioco, dobbiamo avere una nostra identità. È un processo che richiede diversi anni e penso che Pochettino possa farlo, restando fedele al DNA del club».

TUCHEL – «Sapevamo che sarebbe stato difficile un rinnovo, abbiamo deciso solo di anticipare i tempi. Non lo abbiamo fatto di certo per metterci in mostra e per lui non credo sia stato una sorpresa. Discutevamo spesso, forse non mi capiva più…».