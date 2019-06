Levante, abbonamenti gratis ai tifosi più fedeli: l’iniziativa

Il Levante ha deciso di regalare gratis abbonamenti ai tifosi più fedeli. Ecco l’iniziativa del club spagnolo

I tifosi più fedeli potranno entrare gratis allo stadio. È questa la splendida iniziativa del Levante, che ha deciso di regalare abbonamenti gratis ai tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra in una stagione difficile.

Chi nell’ultima stagione ha contribuito alla salvezza del club, avrà come omaggio la possibilità di vedere tutte le partite casalinghe gratuitamente. In totale saranno 14.610 i rinnovi gratuiti per i tifosi fedeli.