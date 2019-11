L’ex Milan Abate annuncia: «Sono pronto a ripartire»

Lo svincolato Abate ha parlato del suo futuro: «Mi sento bene e sono pronto a ripartire. In estate offerte dall’estero»

Ignazio Abate ha ritrovato la condizione fisica ed è pronto a rimettersi in gioco dopo la lunga esperienza al Milan: «Ho deciso di fermarmi in questi mesi per alcuni problemi, ma ora mi sento bene e sono pronto a ripartire».

«In estate ho ricevuto offerte dall’estero, ogni campionato mi affascina e non ho una preferenza. Sono pronto a tutto», ha concluso il difensore ai microfoni di Sky Sport.