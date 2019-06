Linari, sorpresa dal rugby: «Canto l’inno come loro al Sei Nazioni» – VIDEO

Elena Linari ha ricevuto un messaggio speciale dal suo idolo Sergio Parisse, giocatore di rugby: le parole della giocatrice

Sky Sport ha fatto una bellissima sorpresa a Elena Linari: le ha fatto avere un messaggio di Sergio Parisse, rugbista italiano. La giocatrice azzurra, grande appassionata di rugby, si è emozionata e ha ringraziato lo sportivo per la bella sorpresa.

«Seguivo il rugby quando ero piccola, per me è uno sport straordinario che rappresenta la lealtà nonostante sia uno sport di contatto forte. Per me anche il calcio è rispetto: c’è molto fair play sia in campo che fuori. Al Sei Nazioni vedevo la Nazionale cantare l’inno. Per me l’inno rappresenta l’Italia, ci sono persone che hanno dato la vita per scriverlo. Bisogna ricordarselo quando lo cantiamo, bisogna ricordarsi che c’è una Nazione che rappresentiamo» ha dichiarato il difensore.