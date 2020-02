Lione Juventus: Pjanic e Higuain verso il recupero, sarà ancora 4-3-3?

Dopo i tre preziosi punti conquistati contro la Spal, la Juventus può concentrarsi sul match contro il Lione in Champions

Dopo la vittoria contro la Spal in campionato, Maurizio Sarri può concentrarsi sulla sfida di mercoledì sera contro il Lione in Champions League. Come riportato da Tuttosport, il tecnico bianconero dovrebbe recuperare sia Gonzalo Higuain che Miralem Pjanic per la gara contro i francesi.

L’attaccante ha superato la lombalgia che l’aveva fermato nei giorni scorsi. Idem dicasi per il centrocampista, che ha avuto il tempo per smaltire un problema all’adduttore destro e riprendere il suo posto in cabina di regia, il tutto mentre Douglas Costa non dovrebbe invece essere rischiato. La sensazione è che contro il Lione si rivedrà una Juve schierata con il 4-3-3, con il Pipita inizialmente in panchina.