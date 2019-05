Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri e del Milan. Le sue parole

Marcello Lippi, intervenuto a margine della presentazione del Marco Polo Sports Center, ha parlato a Sky Sport, del momento della Juventus: «Ai bianconeri serve un pizzico di fortuna in più in Champions. Negli ultimi 5 anni è andata due volte in finale, quest’anno non è andata bene anche perché mancava Chiellini contro l’Ajax, il Cristiano Ronaldo della difesa, e mancavano anche altri calciatori, mentre per arrivare in fondo a questo genere di competizioni serve essere al 100%».

Prosegue Lippi parlando del futuro di Allegri: «Se resterà alla Juve? Dipende se ritiene chiuso il ciclo, io quando me ne andai pensai a questo, poi tornai e vinsi ancora». Poi un consiglio a Gattuso: «Gli mando un abbraccio. Deve smettere di dire sempre che è colpa sua perché in questo modo dà alibi ai calciatori».