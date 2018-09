Saranno ventitré più uno, gli uomini a disposizione di Carlo Ancelotti per andare a caccia dell’impresa in Champions League. Perché il girone del Napoli è uno dei più impegnativi in assoluto, con le corazzate Psg e Liverpool oltre ai serbi della Stella Rossa. E per superare l’ostacolo il tecnico emiliano dovrà fare a meno di un solo elemento della rosa della prima squadra. La scelta, piuttosto semplice, è ricaduta in questa prima fase su Younes: l’esterno d’attacco prelevato dall’Ajax, infatti, sta ancora recuperando da un grave infortunio patito al tendine d’Achille.

Uno scenario figlio della possibilità di inserire Insigne e Luperto tra i giocatori provenienti dal settore giovanile, ma anche Diawara nella celebre “lista B” in virtù della giovane età del playmaker guineano. Passerà (anche) dai loro piedi la speranza del Napoli di accedere alla fase a scontri diretti, traguardo fallito dodici mesi fa a margine di un girone ampiamente al di sotto delle aspettative.