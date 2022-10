Liverani a rischio esonero? Ecco la situazione del tecnico del Cagliari

Ecco la situazione in casa Cagliari e se Liverani rischia l’esonero: i dettagli e le ultime novità

Il Cagliari di Fabio Liverani nel match di ieri contro il Venezia ha raccolto la terza sconfitta in sette partite, la seconda consecutiva in casa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Liverani rischia, ma lo stesso tecnico ha ammesso che se si dovesse cambiare qualcosa ora sarebbero da cambiare tutti i giocatori in campo compreso l’allenatore. Al momento in casa Cagliari non filtra aria di esonero per il tecnico romano, ma la sensazione è che la gara contro il Genoa di venerdì può diventare decisiva.