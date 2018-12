Liverpool, che ripassata all’Arsenal: finisce 5-1 ad Anfield

Liverpool-Arsenal, finisce 5-1 il big match di Premier League. Firmino si porta a casa il pallone, Klopp sempre più in fuga

E’ stato un vero e proprio ‘massacro’ calcistico. I ritmi alti di Jurgen Klopp hanno stritolato l’Arsenal nella sfida odierna, valevole per la giornata numero 20 del campionato inglese di Premier League. Finisce 5-1 per la capolista contro l’Arsenal, Liverpool che vola a quota 54 punti staccando di nove punti il Tottenham secondo in graduatoria e a +10 dal Manchester City che ha una partita in meno da recuperare domani contro il Southampton.

Eppure la gara per l’Arsenal era iniziata nel migliore dei modi, portandosi in vantaggio al minuto 11 con il gol di Maitland-Niles su assist di Iwobi. Ma era solo un fuoco di paglia visto che già Roberto Firmino, a cavallo tra il 14’ e il 16’ minuto, realizzava una doppietta che cambiava il risultato. Nel primo tempo arrivano le altre reti del Liverpool, dapprima con Mane alla mezz’ora e poi con Mo Salah su calcio di rigore nei minuti di recupero. Nel secondo tempo arriva la tripletta personale di Firmino, sempre su calcio di rigore. Finisce 5-1, Liverpool sempre più in fuga in vetta alla classifica di Premier League.