Liverpool-Arsenal highlights e gol: le azioni salienti del match della 20ª giornata della Premier League 2018/2019

Liverpool-Arsenal highlights e gol: i momenti principali della partita valida per la 20ª giornata della Premier League 2018/2019. Ad Anfield, per il 20° turno del campionato inglese, si sfidano la squadra di Jurgen Klopp e quella di Unai Emery. I Reds comandano la classifica del campionato inglese con 51 punti e sono l’unica squadra ancora imbattuta; la squadra londinese staziona invece al quinto posto (38). Punti pesanti in palio: Liverpool per rafforzare ulteriormente il primato sulle inseguitrici Tottenham e Manchester City, Arsenal per alimentare l’obiettivo quarto posto valido per la Champions League. Ecco i gol e gli highlights di Liverpool-Arsenal:

LIVERPOOL-ARSENAL 0-1 – Alex Iwobi mette la palla in area e Ainsley Maitland-Niles tutto solo non può sbagliare ed insacca a porta vuota!

LIVERPOOL-ARSENAL 1-1 – Un rimbalzo trova i piedi di Roberto Firmino che segna grazie ad una potente conclusione che fulmina il portiere.

LIVERPOOL-ARSENAL 2-1 – Strepitosa azione personale di Roberto Firmino conclusa con un bel tiro in area. Palla indirizzata con precisione all’angolino basso di destra. Niente da fare per Bernd Leno.

LIVERPOOL-ARSENAL 3-1 – Sadio Mane riceve in area il preciso passagio di Mohamed Salah e riesce a battere il portiere con un preciso tiro sotto la traversa.

LIVERPOOL-ARSENAL 4-1 – Mohamed Salah si fa avanti per battere il rigore e lo trasforma calciando il pallone centralmente!