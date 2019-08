Kante ha disputato una prova meravigliosa in Liverpool-Chelsea. Purtroppo per Lampard non è bastata

Protagonista della grande partita del Chelsea è stato N’Golo Kanté, che da mezzala destra ha confermato la sua evoluzione tattica intrapresa dall’anno passato. Grazie al suo dinamismo, i blues in mezzo hanno vinto parecchi contrasti e seconde palle. In conduzione il francese ha seminato il panico, come gli 8 dribbling (cifra record del match) confermano: l’ex Leicester è stato importante nell’azione del primo gol, visto che in uno dei suoi break ha saltato Fabinho con una facilità irrisoria.

Inoltre, il Liverpool non ha quasi mai letto bene i movimenti e gli inserimenti di Kante: un esempio nella foto sopra, dove aggredisce bene la profondità, va sul fondo e serve Pulisic al centro dell’area. Non è più solo un grande mediano difensivo, come anche i 4 passaggi chiave confermano.