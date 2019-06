Liverpool, Fabinho: lavoro silenzioso ma determinante

Non si prende tante copertine, ma Fabinho è un giocatore determinante per il Liverpool. Pure a Madrid lo ha dimostrato

In un match dove il Liverpool ha giocato per tanto tempo senza la palla, è stato determinante il ruolo di Fabinho, ossia chi ha agito davanti alla difesa. Il brasiliano ha ben coperto il centro nelle fasi di difesa posizionale, negando ricezioni pericolose ai giocatori Spurs.

Inoltre, nelle ripartenze del Tottenha, è stato determinante come diga in mezzo. La slide sopra ne è un esempio: Son parte in velocità, Fabinho con un intervento cruciale evita che i reds siano spaccati in due.