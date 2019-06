Liverpool, Firmino va in panchina? Come cambia la formazione di Klopp

Liverpool, Firmino va in panchina? Come cambia la squadra di Klopp. In dubbio la presenza del brasiliano nella finale di Champions

È iniziato, inevitabilmente, il conto alla rovescia verso la finale di questa sera tra Tottenham e Liverpool. Se in casa Spurs è ancora in dubbio la presenza del bomber principe Harry Kane, Jurgen Klopp non ha ancora sciolto le riserve su un possibile impiego di Roberto Firmino dal primo minuto, sicura invece la presenza di Salah. Qualora il brasiliano non fosse schierato dal primo minuto, potrebbe avere una chance dall’inizio Origi, eroe della notte di Anfiled col Barcellona. Diversamente potrebbe essere Wjnaldum a ricoprire il ruolo di falso nueve come accaduto qualche volta in questa stagione.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Origi, Mané. All. Klopp.