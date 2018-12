Infortunio Joe Gomez, salta Liverpool-Napoli? Le ultime

Infortunio Joe Gomez, brutte notizie per il Liverpool di Jurgen Klopp: difensore verso il forfait nella sfida col Napoli

Infortunio Joe Gomez, tegola per il Liverpool. Si sta giocando in questi minuti la sfida di Premier League tra Burnley e Reds, il centrale difensivo è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 23′: brutto scontro con i cartelloni pubblicitari, tanto da forzarlo a uscire a bordo di una barella.

Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni del talentuoso difensore inglese, sempre più al centro degli schemi di Jurgen Klopp. Secondo le primissime informazioni in arrivo dall’Inghilterra, difficilmente sarà disponibile per la sfida di martedì prossimo contro il Napoli, decisiva per le sorti del Liverpool in Champions League.